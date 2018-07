Banca Generali:masse 6 mesi oltre 58 mld

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Banca Generali ha visto crescere le proprie masse totali dell'11% a 58,1 miliardi di euro nei primi 6 mesi dell'anno, con commissioni di gestione in rialzo del 14% a 317,9 milioni e costi operativi in progresso dello 0,4% a 93,6 milioni. L'utile netto è sceso del 14% a 92,6 milioni, ma, escludendo le commissioni di gestione e i risultati delle operazioni finanziarie e i dividendi è salito del 65% a 58,1 milioni. Il semestre include rettifiche di valore nette per 3,6 milioni. A livello patrimoniale il Cet1 è risultato essere superiore al 18,2%, mentre il Tcr ha sperato il 19,8%, ben al di sopra dei parametri Srep fissati da Bankitalia. L'eccedenza di capitale, invece, ha toccato la soglia dei 305 milioni.