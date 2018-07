Tria, avvio flat tax già nella prossima manovra

La flat tax "si inizierà a implementare fin dalla prossima legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time alla Camera. Tria ha ribadito che la flat tax sarà composta da una semplificazione strutturale del sistema fiscale e da "un alleggerimento del prelievo da perseguire gradualmente e compatibilmente con spazi finanziari".



"Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". Tria ha ribadito che la manovra dovrà tenere conto "dello stato dell'economia e non deve innescare una politica pro-ciclica". Questo comunque "non significa non rispettare la riduzione del rapporto debito-Pil e il non peggioramento del saldo strutturale ma poter rimodulare i tempi e la misura dell'aggiustamento strutturale".



E rispondendo a una interrogazione della Lega sulla pace fiscale: "In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti e' molto alto e pari quasi a 800 miliardi ma si stima che l'ammontare su cui effettivamente si possa tentare il recupero sia assai più limitato, pari a circa 50 miliardi".



"Sarà la legge di bilancio che permetterà ai mercati di capire meglio" l'impostazione della politica economica del governo, "riducendo l'incertezza che pesa ancora sul debito pubblico e mettendo in sicurezza i risparmi degli italiani", ha sottolineato Tria.



Il governo ha avviato un dialogo con la Commissione europea "con l'intento di rivedere l'obiettivo di deficit programmatico". Il ministro dell'Economia ha spiegato che "la revisione è limitata e non può comportare una non diminuzione del debito" e un peggioramento del saldo strutturale. Il ministro, interrogato al riguardo, ha precisato che "non si supera il 3% del Pil".