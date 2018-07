Fca: debito zero. Utile trimestre -35% Manley: Sergio era un uomo speciale

Nel giorno della morte di Sergio Marchionne Fca annuncia l'azzeramento del debito e ha per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Confermato per il 2018 l'obiettivo di un utile netto adjusted di 5 miliardi. Rivisti invece i ricavi netti tra 115 e 118 miliardi di euro (la stima era di 125 miliardi di euro) e l'ebit adjusted a 7,5-8 miliardi di euro (era 8,7 miliardi di euro). La liquidità netta industriale è prevista a 3 miliardi di euro anziché 4 miliardi. L'utile netto adjusted è pari a 981 milioni di euro, in calo del 9% (stabile a parità di cambi di conversione) e un utile netto a 754 milioni di euro in diminuzione del 35% (-26% a parità di cambi di conversione).

Intanto Fca torna agli scambi in Borsa dopo essere finita in asta per eccesso di ribasso. Il titolo cede il 10% a 14,98 euro, trascinando al ribasso la holding Exor (-4%). Giù anche Ferrari (-2,8%) e Cnh (-0,5%).

"Sergio era un uomo speciale", ha detto Mike Manley, nuovo amministratore delegato di Fca aprendo la conference call. Malnley, al debutto davanti agli analisti finanziari, ha chiesto un minuto di silenzio prima di presentare i conti del secondo trimestre 2018. Al suo fianco il direttore finanziario del gruppo Richard Palmer. "E' un momento molto triste e difficile. Una notizia straziante. Era un uomo unico e ci mancherà", ha detto Manley che ha rivolto le condoglianze alla famiglia di Sergio Marchionne. "Ho strascorso 9 anni parlando con Sergio ogni giorno e il mio cuore è spezzato", ha affermato. "Il rapporto tra noi era basato sulla trasparenza, sulla focalizzazione sugli obiettivi e, cosa più importante di tutte, sul rispetto", ha aggiunto.