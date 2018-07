Hera: accordo per pagamenti digitali

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Pagamenti più smart per Hera: grazie ad un accordo con UniCredit, primo nel suo genere in Italia, ogni cliente della multiutility avrà a disposizione un Iban 'virtuale' che troverà in bolletta o in fattura, con cui potrà pagare anche dal proprio internet banking, con un riconoscimento automatico e univoco del pagamento.

"L'innovazione è uno dei cinque pilastri strategici su cui si fonda il piano industriale del Gruppo Hera - ha spiegato Stefano Venier, ad di Hera -. Solo nel 2017 abbiamo investito 78 milioni di euro in progetti dedicati alla diffusione della digitalizzazione, in ambiti quali smart city, data analytics, business intelligence, Utility 4.0, economia circolare e customer experience".

Soddisfazione per l'innovazione di un prodotto come il Virtual Account "che ottimizza per le aziende il processo di riconciliazione dei pagamenti" è stata espressa da Luca Corsini, head of global transaction banking di UniCredit.