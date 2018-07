Fincantieri, a Princess 2 navi a metano

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Fincantieri ha sottoscritto con Princess Cruises, controllata dal colosso delle crociere Carnival, un protocollo d'intesa per la costruzione di due navi da 175mila tonnellate a Lng (gas naturale liquefatto). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le imbarcazioni, che saranno costruite nel cantiere di Monfalcone, saranno le più grandi finora realizzate in Italia, con consegne previste per la fine del 2023 e la primavera del 2025. Le navi ospiteranno circa 4.300 passeggeri e le prime della flotta di Princess Cruises ad essere alimentate primariamente a metano. (ANSA).