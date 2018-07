Borsa: Asia contrastata, Tokyo -1,33%

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Avvio di settimana a due velocità per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo (-1,33%), Seul (-0,99%) e Sidney (-0,93%) sotto pressione in chiusura a differenza di Shanghai (+0,89%), Hong Kong (+0,18%) e Mumbai (+0,23%), che sono ancora in fase di scambi. I dazi Usa colpiscono in particolare il settore dell'auto in Giappone, da Toyota (-1,73%) a Honda (-1,18%), in controtendenza invece Hyundai (+1,57%) a Seul, che a fine giugno ha smentito un interesse per Fca. Una corsa che non passa inosservata in queste ore difficili per il Gruppo, con l'avvicendamento al vertice tra Sergio Marchionne, ricoverato a Zurigo e Mike Malley, nuovo amministratore delegato dell'ex-Lingotto. Negativi i futures sull'Europa e Wall Street in vista di un calo della fiducia dei consumatori nell'Ue e dell'indice Fed di Chicago, primo di una serie di indicatori che saranno trasmessi in settimana dalle varie sedi della Federal Reserve.