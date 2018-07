G20: commercio fra rischi crescita

La crescita mondiale è meno sincronizzata e i rischi sono aumentati. Fra questi ci sono le "crescenti debolezze finanziarie, le tensioni commerciali e geopolitiche, gli squilibri globali e le diseguaglianze". Lo afferma il G20 nella bozza del comunicato finale, ancora in via di definizione. Rispetto al comunicato del G20 di marzo, gli sherpa stanno mettendo a punto un documento finale in cui si fa riferimento alle tensioni sugli scambi commerciali.