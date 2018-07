Emendamenti dl dignità, da art.18 a colf

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Dalle categorie da escludere dalla stretta sui contratti a termine, con il Pd che chiede di esentare anche i 'portaborse', alla reintroduzione dell'art.18 proposta da LeU. Sono quasi tutti delle opposizioni i circa 900 emendamenti al decreto dignità al vaglio delle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Lunedì si vedrà quali supereranno la scrematura dell'ammissibilità mentre da martedì si vota. Se hanno la quasi certezza di passare, al netto di problemi di coperture, tutte le proposte condivise da Lega e M5S, molto più difficile per le richieste delle opposizioni. Escludere le famiglie dai rincari dei contratti a termine su colf e badanti, è una delle proposte che ha più chance. Ma c'è chi chiede di esentare tout court dalla stretta anche chi assume i laureati, gli stagionali, le start up o le attività di ricerca in istituti privati. Fdi sfida invece il governo sulle promesse del contratto, chiedendo tra l'altro quota 41 e un primo assaggio di flat tax sui redditi incrementali.