Da orlo crac a boom,i numeri di Fca con Marchionne

Ha preso la Fiat sull'orlo del fallimento e l'ha risanata, trasformandola nella Fca "solida e con un futuro più che mai brillante e luminoso" che lo scorso primo giugno ha annunciato 45 miliardi di euro di investimenti entro il 2022. In 14 anni le società guidate da Sergio Marchionne, il manager che per motivi di salute ha lasciato oggi tutti gli incarichi nel Gruppo, sono cresciute in modo esponenziale.

Ecco i principali numeri del suo successo:

- I ricavi sono passati dai 47 miliardi di euro del 2004 (Gruppo Fiat S.p.A.) ai 141 miliardi di euro del 2017 (FCA, CNH Industrial e Ferrari).

- Il risultato netto è passato da -1,5 miliardi di euro del 2004 (Gruppo Fiat S.p.A.) ai 4,4 miliardi di euro del 2017 (FCA, CNH Industrial e Ferrari).

- Nel 2004 la capitalizzazione dell'allora Gruppo Fiat era di 5,5 miliardi di euro ed ora, tenendo conto di tutte le società nate dagli spin off (FCA, CNH Industrial e Ferrari), è di circa 60 miliardi di euro.