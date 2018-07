Fonti Mef, dimissioni Tria pura fantasia<br />Di maio, non le ho mai chieste

Sono ''pura fantasia'' le voci sulle voci che il ministro dell'Economia abbia minacciato le dimissioni. E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia rispetto ad ipotesi circolate in queste ore sulla stampa.



Smentita anche dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo Luigi Di Maio: "non ci sono contrasti. Il nostro obiettivo è trovare i migliori", dice riferendosi alle nomine in Cdp. A chi gli chiede se il Movimento

sia pronto a chiedere le dimissioni del ministro dell'Economia

Giovanni Tria Di Maio risponde "mai chieste, assolutamente".