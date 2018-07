Borse Asia contrastate, Cina rimbalza

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - I dati sull'inflazione in Giappone, che sono inferiori alle attese, hanno condizionato l'andamento della Borsa di Tokyo, che ha chiuso in perdita dello 0,29%, mentre lo yen è stabile sul dollaro a un valore di 112,30, e tratta poco sopra un livello di 131 sull'euro. Nei giorni del repentino calo dello yuan e malgrado la guerra commerciale con gli Stati Uniti non dia segni di tregua, le Borse cinesi rimbalzano. Per la prima volta in questa settimana, viaggiano in terreno positivo: Shenzhen guadagna l'1,3% e Shanghai il 2,3%.

Bene anche Hong Kong, che sale dello 0,7%. Giornata di acquisti pure sulle Piazze di Seul (+0,3%), Sidney (+0,35%) e Mumbai (+0,45%). I futures indicano aperture in terreno negativo sia per le Borse europee sia per Wall Street. Fra i dati macroeconomici attesi in giornata, c'è quello europeo della bilancia a partite correnti di maggio.