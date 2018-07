Borsa: Europa in calo, Milano cede 1%

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Borse europee in calo. Milano è maglia nera e perde l'1%. Londra cede lo 0,36%, Parigi lo 0,85%, Francoforte lo 0,68% e Madrid lo 0,44%. A preoccupare i mercati è la reazione negativa del presidente americano Donald Trump al rialzo dei tassi deciso dalla Fed. A Milano gli investitori seguono le dinamiche di governo, con le tensioni sulle nomine fra il ministro del Tesoro Tria e i viceministri Di Maio e Salvini. Dopo la smentita delle ipotesi di dimissioni del titolate dell'Economia, il Ftse Mib aveva recuperato, ma poi è tornato a calare. Lo spread è a 224 punti (come in apertura), con rendimento del btp decennale a 2,56% (contro i 2,55% di stamani). A Milano Leonardo perde il 3,1% ed è scesa dell'1,3% con la notizia del coinvolgimento dell'ad Profumo nell'indagine sugli ex vertici della Banca di Roma, ora UniCredit (-1,33%).

Giù Buzzi (-3,3%), Fca (-2,7%), Exor (-2,2%), Ferrari (-2%). Su Recordati (+3,5%) e Campari (+1%). Bene Snam (+0,3%): ha acquisito in consorzio il 66% dell'operatore greco del gas.