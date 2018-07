Casa Bianca, rispetto indipendenza Fed

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Donald Trump rispetta l'indipendenza della Fed, non sta interferendo con la sue decisioni. Lo afferma la Casa Bianca spiegando le parole del presidente americano che, in un'intervista alla Cnbc, si e' detto non contento del rialzo dei tassi da parte della Fed.

Parole con le quali ha rotto la lunga tradizione, in base alla quale un presidente americano non si esprime sulla politica monetaria.