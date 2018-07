Borsa: Europa,finale debole,Milano -0,5

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Europa debole nel finale, con Milano (-0,5%) Madrid (-0,4%) e Parigi (-0,59%) meno penalizzate di Francoforte (-0,72%) ma indietro rispetto a Londra (+0,05%), mentre gli indici Usa sono in calo di circa lo 0,2%. Sprint di Iliad a Parigi (+7,77%) dopo i dati sugli abbonamenti in Italia, mentre il colosso svizzero delle serrature Dormakaba Holding (-18%) sconta i risultati dell'esercizio 2017/2018 inferiori alle stime degli analisti, con il prezzo obiettivo sotto revisione da parte di Vontobel. Stime sugli utili in ribasso per il tecnologico Babcock (-9% a Londra), mentre Publicis (9,85%) frena a parigi dopo il calo delle vendite trimestrali.