Borsa: Europa negativa con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Si mantengono deboli le principali borse europee dopo l'avvio negativo di Wall Street nonostante il dato favorevole sulle richieste di sussidi di disoccupazione ed il rialzo dell'indice Fed di Filadelfia sulla fiducia economica.

Milano (Ftse Mib -0,35%) fa un po' meglio di Madrid (-0,44%), Parigi (-0,45%) e Francoforte (-0,5%), mentre Londra (+0,15%) si muove in controtendenza. Sprint di Iliad a Parigi (+7,85%) dopo i dati sugli abbonamenti in Italia, mentre il colosso svizzero delle serrature Dormakaba Holding (-15,96%) sconta risultati annuali per l'esercizio 2017/2018 inferiori alle stime degli analisti, con il prezzo obiettivo sotto revisione da parte di Vontobel. Stime sugli utili in ribasso per il tecnologico Babcock (-11,43% a Londra). In rosso Publicis (-7,99%) dopo il calo delle vendite trimestrali.