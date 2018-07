Per Glovo 115 mln aumento di capitale

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - La piattaforma tecnologica Glovo rafforza la sua posizione con un aumento di capitale da 115 milioni di euro a cui hanno partecipato importanti fondi istituzionali come Rakuten, Seaya e Cathay, già investitori nel precedente round di investimento. Ad essi si aggiunge AmRest, il più grande operatore di ristoranti quotato in borsa, i fondi europei Idinvest Partners,GR Capital e altri investitori minori.

La nuova iniezione di capitale consentirà alla startup di continuare a investire nell'ottimizzazione della propria piattaforma e del suo team tecnico al fine di migliorare ulteriormente il servizio offerto a corrieri, utenti e esercizi commerciali convenzionati. La società amplierà il suo team tecnico con l'assunzione di oltre 100 ingegneri nei prossimi mesi con l'obiettivo di diventare il più importante hub tecnologico nel Sud Europa. In Italia Glovo opera attualmente in 12 città mentre in tutto il mondo è presente in 61 città e 17 Paesi.