Borsa: Milano chiude piatta con banche

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Seduta fiacca per Piazza Affari con il Ftse Mib che chiude la giornata sotto i 22 mila punti a -0,03%. Vendite soprattutto sui bancari con Ubi che lascia sul terreno l'1,16% e, a seguire, Banco Bpm (-1,03%) e Bper (-0,79%). Nell'ambito del risiko delle torri Ei Tower chiude in parità a 56,8 euro, appena sotto il prezzo d'Opa fissato a 57 euro per azione da parte di F2i e Mediaset che perde lo 0,64%.

Mentre salgono sia Rai Way (+1,2%) sia Inwit (+2,49%). Giornata di slancio poi per Piaggio che ha chiuso l'ultimo passaggio dell'accordo la cinese Foton Motor Group per lo sviluppo e la realizzazione di una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a quattro ruote. Tra i migliori anche Stm (+3,18%) e fuori dal paniere principale Banca Ifis (+2,45%) che ha comprato 4 portafogli di npl per 600 milioni.