Borsa: Fed spinge Tokyo ma Cina cala

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - L'ottimismo della Fed sulla "solida" ripresa economica americana ha dato una spinta alla Borsa giapponese, ma non così forte da 'contagiare' il resto delle Piazze asiatiche che, dopo un avvio in crescita, hanno imboccato la strada del ribasso. Il listino di Tokyo ha chiuso in crescita dello 0,43%. Sugli altri mercati hanno invece pesato le perplessità sui dazi espresse dal presidente della Fed, Jerome Powel, per la difficoltà di prevedere quali effetti produrranno. Le Borse cinesi sono tutte in perdita, con Shenzhen che cede lo 0,4% e Shanghai lo 0,17%. Male anche Hong Kong, che scende dello 0,3%. Giù pure Seul (-0,36%). Salgono invece Mumbai (+0,33%) e Sidney (+0,65%). I Futures prevedono aperture positive sia per le Piazze europee sia per Wall Street. Le indicazioni principali ai mercati oggi arriveranno dagli Stati Uniti, con i dati sulle licenze edilizie a giugno e sulle scorte settimanali di petrolio, mentre alla Camera ci sarà l'audizione del presidente della Fed.