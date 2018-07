Borsa: Europa resta rialzo,Milano -0,08%

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Le Borse europee si confermano in rialzo con Wall Street in positivo. Sui listini prevale l'ottimismo sulle previsioni della Fed su una solida ripresa americana. L'indice d'aera Stoxx 600 guadagna oltre al mezzo punto con i mercati che guardano alla stagione delle trimestrali. Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,76%,m Parigi lo 0,63%, Francoforte lo 0,85%. Resta debole Milano con il Ftse Mib che segna un -0,08% a 21.956 punti. Mentre l'Fmi avverte l'Italia condizioni finanziarie più stringenti e l'incertezza sulle future politiche" possono rallentare la crescita. Lo spread tra btp e bund si muove in area 216 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,49%. Sul fronte dei cambi l'euro è stabile a 1,1636 dollari. A Milano restano le vendite su Unicredit (-1,64%), Ubi (-1,41%), Banco Bpm (-1,44%). Controcorrente Carige (+1,16%). E viaggiano spedite Stm (+3,28%) e Piaggio (+3,68%) che ha chiuso l'accordo con la cinese Foton Motor per una nuova gamma di veicoli.