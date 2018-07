Iccrea: sbarca su cinese WeChat

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La piattaforma di e-commerce Ventis.it sbarcherà su WeChat grazie a Digital Retex.

Ventis ha siglato un accordo con l'italiana Digital Retex, trusted partner di WeChat in Europa, per portare il Made in Italy in Cina. Attraverso la creazione di un Official Account (OA) WeChat dedicato, Ventis sarà in grado di interagire e ingaggiare direttamente i consumatori cinesi nel modo per loro più familiare.

Ventis.it è un e-commerce ma anche una startup fintech e un digital enabler. Nasce dall'investimento di Iccrea Banca (capogruppo del Gruppo Iccrea), che ne detiene il 95%, con l'obiettivo di diversificare l'attività bancaria e offrire alle Pmi una vetrina digitale per la loro offerta. Ventis.it risponde infatti a una logica di "banca aperta" come abilitatrice digitale delle tante Pmi produttrici di eccellenze del territorio, soprattutto clienti delle Banche di Credito Cooperativo, a supporto delle quali Ventis e lo stesso Gruppo Iccrea lavorano quotidianamente.