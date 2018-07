Fed:Powell,strada migliore aumento tassi

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - La strada migliore per noi ''ora'' e' quella di continuare ad aumentare i tassi gradualmente. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, in un'audizione in Congresso. Le condizioni finanziarie, ha aggiunto Powell, ''restano favorevoli alla crescita. Il nostro sistema finanziario e' decisamente piu' forte di quanto non lo fosse prima della crisi ed e' in una buona posizione per far fronte alle necessita' di credito delle famiglie e delle imprese''.