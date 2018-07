Borsa: Europa poco mossa, Milano +0,35%

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Le Borse europee si confermano poco mosse con l'indice d'area Stoxx a ridosso della parità con acquisiti in particolare su industriali e finanziari. Tra i singoli listini Londra segna un +0,11%, Parigi registra un -0,05% e Francoforte un -0,08%. Milano dopo aver allungato a +0,5% lima a +0,35% con il Ftse Mib a 21.858 punti mentre a maggio crescono fatturato e ordini dell'industria. Lo spread tra btp e bund continua a muoversi sotto i 220 punti, toccando i 216 con il rendimento del decennale italiano al 2,5%. Sul fronte dei cambi l'euro resta stabile a 1,1742 sul dollaro. A Piazza Affari prosegue la corsa di EI Towers (+15,3%) sul prezzo d'opa di 57 euro. Sempre tonica anche Mediaset (+4,29%). E sulle attese di M&A sale anche Rai Way (+17%). Non cambia poi il leitmotiv tra i bancari con Bper (+1,39%) e Ubi (+1,38%) in luce mentre Carige cede l'1,14% con le tensioni tra Malacalza e Fiorentino. Fca resta poco mossa (+0,79%) dopo le immatricolazioni europee.