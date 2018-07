Borsa: Europa migliora dopo Fed

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Le Borse europee migliorano dopo l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso. I listini guardano con ottimismo all'intenzione di continuare ad aumentare i tassi gradualmente e sull'ulteriore calo della disoccupazione negli Stati Uniti. Prosegue in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1690 a Londra.

Milano (+0,6%) guida i listini del Vecchio Continente. Bene anche Londra (+0,3%) e Francoforte (+0,2%), piatta Parigi mentre è in calo Madrid (-0,4%).

A Piazza Affari continuano a volare le 'Torri' dopo l'opa di 2i Towers, il veicolo nato dall'accordo di Mediaset (+3,3%) ed F2i, su Ei Towers (+15%). Corrono anche Rai Way (+19%) e Inwit (+3,9%). Migliora e passa in terreno positivo Tim (+0,2%).

In rialzo le banche con Ubi (+1,7%), Mediobanca (+1%), Bper (+0,9%) mentre è in controtendenza Mps (-0,2%). Prosegue in terreno positivo Leonardo (+2,4%) che partecipa al progetto da 2 miliardi di sterline per un modello di jet militare britannico.