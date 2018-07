Dazi: Tusk, dovere Ue-Cina-Usa-Russia evitare guerra

"E' comune dovere di Ue, Cina, Usa e Russia non iniziare guerre commerciali": nella conferenza stampa congiunta con il premier cinese Li Keqiang e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha lanciato un appello in merito alle tensioni commerciali affermando che "c'e' ancora tempo per prevenire il conflitto e il caos".

La Cina ha deciso di ricorrere al Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, contro la minaccia di dazi aggiuntivi al 10% annunciati dagli Usa sull'import di neni "made in China" per 200 miliardi di dollari ex art.301 dello Us Trade Act. La mossa, annunciata con un post sul sito del ministero del Commercio, cade nel giorno in cui Cina e Ue, nel loro 20/mo summit annuale, hanno ribadito l'impegno congiunto per il multilateralismo e il libero scambio.

Gli Stati Uniti fanno ricorso alla Wto contro cinque dei suoi membri per "dazi illegali". Gli Usa puntano il dito contro Cina, Unione Europea, Canada, Messico e Turchia per le misure ritorsive decise dopo i dazi all'alluminio e l'acciaio imposti dagli Usa. "I dazi sull'acciaio e l'alluminio imposti dal presidente Trump sono giustificati sulla base degli accordi internazionali approvati fra gli Usa e i suoi partner" si legge in un comunicato del rappresentate per il Commercio degli Usa.