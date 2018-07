Borsa:Asia a ranghi ridotti,Tokyo chiusa

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Borse orientali a ranghi ridotti, con Tokyo chiusa per la Festa del Mare e gli altri listini in rosso a seguito di dati cinesi in rallentamento, come previsto dagli analisti, per effetto della guerra commerciale con gli Usa. Il Pil cinese è salito del 6,7% nel secondo trimestre, al minimo dal 2016, con effetti su Hong Kong (-0,33%), Shanghai (-0,76%) e Mumbai (-0,28%), ancora aperte. Giù anche Taiwan (-0,43%), Seul (-0,42%) e Sidney (-0,43%). Futures negativi in Europa e positivi negli Usa, in vista della bilancia commerciale dell'Italia e dell'Ue in maggio e alla vigilia delle immatricolazioni continentali di auto. Dagli Stati Uniti sono in arrivo invece l'indice manifatturiero di New York di luglio, le vendite al dettaglio di giugno, escluse le auto, e le scorte delle società. Per domani è attesa l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Senato Usa e il giorno successivo alla Camera, per presentare il Rapporto sulla politica Monetaria, seguite mercoledì dal Beige Book.