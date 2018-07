Borsa: Europa chiude in calo, attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Le Borse europee chiudono in rosso, appesantite dalle perdite del comparto dell'energia (-1,7%) nel giorno in cui il prezzo del petrolio è affondato a New York. Gli investitori guardano all'incontro tra i presidenti di Usa e Russia e all'audizione domani del presidente della Fed, Jerome Powell, ed in attesa del Beige Book di mercoledì. L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1711 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 ha ceduto lo 0,25%. In calo Londra (-0,80%) con il Ftse-100 a 7.600 punti; Parigi (-0,36%) ed il Cac-40 a 5.409 punti e Madrid (-0,18%) e l'Ibex-35 a 9.716 punti. In controtendenza Francoforte (+0,16%) ed il Dax a 12.561 punti.