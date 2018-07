Prove disgelo dazi, e Borse Asia salgono

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Le prove di disgelo fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi aiutano le Borse asiatiche, che sono in generale rialzo per il secondo giorno consecutivo. In attesa di decidere quali contromisure adottare, il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, ha detto che sul riavvio dei colloqui con l'America serve "fiducia reciproca". Le Borse cinesi sono comunque contrastate, con Shanghai in calo dello 0,4% e Shenzhen in rialzo dello 0,21%. Sale anche Hong Kong, che guadagna lo 0,37%. Aiutata dalla chiusura positiva di Wall Street, Tokyo è salita dell'1,85%. Lo yen si assesta sui minimi in sei mesi sul dollaro, a quota 112,50. Si indebolisce anche sull'euro a 131,20. Bene Seul (+1,1%) e Mumbay (+0,16%), piatta Sidney. I futures indicano aperture in rialzo per le Borse europee e Wall Street. Fra i dati attesi, gli indici americani dei prezzi delle importazioni a giugno e della fiducia dei consumatori a luglio, oltre al rapporto semestrale sulla politica monetaria della Fed.