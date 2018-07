Borse Europa salgono, frena guerra dazi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Le Borse europee sono in rialzo, in scia alla chiusura in crescita di Wall Street e all'andamento positivo delle piazze asiatiche. A dare coraggio ai mercati sono le speranze di una distensione fra Cina e Stati Uniti in tema di dazi. Londra è la più solida e guadagna lo 0,67%, seguita da Milano (+0,47%) e Parigi (+0,45%). Bene anche Francoforte (+0,4%), mentre Madrid perde lo 0,4%. Lo spread è stabile: ha aperto a 227 e adesso viaggia a 225. L'euro è in lieve calo e viene scambiato a 1,1619 dollari. Gli investitori sono in attesa delle indicazioni che arriveranno dalle trimestrali delle grandi banche Usa: Jp Morgan, Wells Fargo e Citigroup. In Piazza Affari Ferrari è ancora il titolo più venduto (+2,3%), mentre il peggiore è Bper (-1%).