Borse Europa positive con tregua dazi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Giornata positiva per le Borse europee che crescono sulla spinta di un miglioramento del clima fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. A spingere c'è anche il dato sul surplus commerciale cinese, più alto delle attese, che erano caute proprio temendo gli effetti della guerra commerciale. Milano guadagna lo 0,42%, Londra lo 0,48%, Parigi lo 0,35% e Francoforte lo 0,22%. In calo solo Madrid (-0,3%). I mercati sono in attesa dalle trimestrali delle grandi banche americane: Jp Morgan, Wells Fargo e Citigroup. In Piazza Affari sale Leonardo (+3,8%), che ha chiuso un contratto da 44 milioni con la Guardia di Finanza, e Ferrari, che guadagna il 2,44%. In coda al listino ci sono Saipem (-1,7%) e Bper (-1%). Fra i titoli a minore capitalizzazione, Juventus continua salire (+1,99%) sulla scia dell'acquisto di Ronaldo, e Carige guadagna il 2,3%, mentre in cda continuano le tensioni fra il vicepresidente Vittorio Malacalza e l'a.d. Paolo Fiorentino.

Sale anche Cucinelli (+5,3%) dopo i conti del secondo trimestre.