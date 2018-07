Borsa:Europa rialzo dopo Ny,Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Le Borse europee si confermano in rialzo con l'apertura di Wall Street debole mentre è in atto una tregua sui dazi tra Cina e Stati Uniti. L'indice d'area Stoxx 600 sale di un quarto di punto con acquisti su industriali e automobilistici. Londra sale dello 0,33%, Parigi dello 0,44% e Francoforte dello 0,41%. Sugli stessi livelli Milano che sale dello 0,43% con il Ftse Mib a 21.880 punti. Mentre resta debole Madrid (-0,24%). Lo spread è in calo rispetto all'apertura a 227 punti ora viaggia in area 221 con il rendimento del decennale italiano al 2,54%. Sul fronte dei cambi l'euro è a 1,1624 sul dollaro. A Piazza Affari prosegue in luce Ferrari (+3,16%) con Edge Research che raccomanda il titolo come 'Overweight' e indica un prezzo obiettivo a 130 euro (attualmente a 122 euro).

Tra i migliori anche Leonardo (+4,48%) e Carige (+2,35%) sotto la lente per le tensioni tra Malacalza e l'a.d Fiorentino. Si confermano poi le vendite anche oggi su Tim (-1,04%).