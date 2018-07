Borsa Milano cresce (+0,3%) con Ferrari

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Primi scambi in terreno positivo per Piazza Affari, che sale dello 0,33%, in linea con i mercati internazionali. Le Borse tirano il fiato, auspicando un allentamento delle tensioni fra Usa e Cina in tema dazi. Fra i titoli in crescita ci sono Ferrari (+1,9%), St (+1,5%), Moncler (+1,2%) e Leonardo (+1,1%), mentre sono sotto pressione Tim (-1,4%), Bper (-0,5%), Pirelli (-0,7%) e Azimut (-0,65%). Fuori dal listino principale sale Juventus (+2,6%). Piatta Carige, nei giorni dello scontro in cda con l'annuncio delle dimissioni del vicepresidente Vittorio Malacalza in polemica con l'a.d. Paolo Fiorentino. Continua il calo di Mps, che cede lo 0,5% aggiornando i minimi a 2,4 euro.