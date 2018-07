Bankitalia lima stime Pil 2018 e 2019

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La Banca d'Italia lima la crescita per il 2018 dal +1,4% del rapporto di gennaio a +1,3 mentre la stima per il prossimo anno passa da +1,2% a +1% a causa, fra l'altro, dell'aumento del prezzo del petrolio. Sul futuro pesano i dazi: "i rischi per l'attività economica derivano soprattutto da un'accentuazione dell'orientamento protezionistico nei principali paesi" scrive Via Nazionale secondo cui comunque "la crescita in Italia prosegue, nonostante i segnali di rallentamento emersi nei mesi primaverili".