Patto fra big della grande distribuzione

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Carrefour Italia, Gruppo VeGe e Gruppo Pam si alleano e creano Aicube, una centrale d'acquisto tra i leader in Italia per quota di mercato. Obiettivi dell'accordo sono "offrire ai clienti prodotti di qualità a prezzi equi e valorizzare le produzioni italiane", oltre a mantenere competitività "in un mercato sempre più orientato e condizionato dal digital". L'accordo ha una durata almeno triennale e non preclude l'ingresso di altri soggetti della grande distribuzione. La nuova centrale Aicube rappresenterà in fase di negoziazione 5.179 punti vendita distribuiti in tutte le regioni italiane, per un fatturato complessivo al consumo di 16 miliardi di euro. "Particolare importanza - viene spiegato in una nota - verrà posta nell'assicurare un nuovo equilibrio nei rapporti commerciali, a tutela delle Pmi del Made in Italy".

Aicube "garantirà un'offerta di qualità a condizioni più vantaggiose per il cliente finale e un'opportunità a scaffale per i prodotti di marca di ben altro spessore rispetto ai discount".