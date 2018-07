Comcast rivede al rialzo offerta per Sky

(ANSA) - NEW YORK, 12 LUG - Comcast risponde a Rupert Murdoch e rivede al rialzo l'offerta su Sky. Il colosso della tv via cavo americana mette sul piatto 14,75 sterline per ogni azione Sky, valutando la società inglese 34 miliardi di dollari. L' offerta di Comcast presenta un premio del 5,4% rispetto alle 14 sterline per azione messe sul piatto dalla Fox di Rupert Murdoch. La revisione al rialzo rappresenta l'ultima mossa nell'ambito della guerra che vede come protagoniste Comcast da un lato, e Fox e Walt Disney dall'altro. Con la nuova offerta non è comunque ancora chiaro come Comcast intenderà procedere per gli asset di Fox, dopo che Murdoch le ha preferito Disney.