Borsa:Europa in recupero dopo paura dazi

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo la paura dei dazi e l'ottimismo tra gli investitori per una ripresa del dialogo tra Cina e Stati Uniti.

Si guarda con favore anche alla decisione della vigilanza bancaria sui crediti deteriorati. Gli investitori attendono i verbali della Bce ed i dati sulla produzione industriale dell'eurozona e quelli dell'inflazione di Germania e Francia.

L'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1691 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Bene Londra (+0,4%), Parigi e Francoforte (+0,2%). In controtendenza Madrid (-0,2%) e Milano (-0,1%), dove pesano le perdite del comparto finanziario. In rosso Banco Bilbao (-0,8%) e Banco Santander (-0,6%).

Nel Vecchio Continente in calo il comparto delle automobili con Fca (-1,2%), Peugeot (-1%), Renault (-0,6%) e Volkswagen (-0,3%). Avanza il settore dei trasporti con Ryanair (+2,2%), EasyJet (+1,9%) e Air France (+0,9%).