Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, con l'ottimismo degli investitori su una ripresa del dialogo tra Cina e Stati Uniti sulla vicenda dei dazi. Gli analisti finanziari ritengono che i mercati continueranno ad essere instabili fino a quando non si riapriranno le trattative.

Tokyo (+1,1%) chiude in rialzo con il consolidarsi della svalutazione della divisa nipponica sul dollaro. Lo yen, infatti, scambia ai minimi in sei mesi sul dollaro, a quota 112,20. In positivo anche Hong Kong (+1%), Shanghai (+2,2%), Shenzhen (+2,9%), Mumbai (+1,1%) e Seul (+0,2%).

Sul fronte macroeconomico, si attendono oggi i verbali della Bce ed i dati dell'inflazione a giugno di Germania, Francia e Stati Uniti e la produzione industriale nell'eurozona.