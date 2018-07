Fox cede a Wall Street con offerta Sky

Comcast risponde a Rupert Murdoch e rivede al rialzo l'offerta su Sky. Il colosso della tv via cavo americana mette sul piatto 14,75 sterline per ogni azione Sky, valutando la società inglese 34 miliardi di dollari.

Fox pesante a Wall Street, dove arriva a perdere il 2,17% con la revisione al rialzo dell'offerta per l'inglese Sky. Avanza decisa invece Comcast, che sale dell'1,21%. Secondo indiscrezioni, il colosso della tv via cavo si appresta a rivedere la sua offerta per Sky, in quella che si prevede una guerra al rialzo con Rupert Murdoch.

Se dovesse avere successo su Sky, Comcast potrebbe valutare una nuova offerta anche sugli asset di Fox, per i quali Murdoch ha gia' raggiunto un accordo con Walt Disney.