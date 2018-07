Borsa: Europa apre in calo, Londra -0,8%

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Apertura in rosso per le Borse europee. Francoforte ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,82% a 12.506 punti, Milano in perdita dello 0,77% a 21.888 punti e Parigi in ribasso dello 0,75% a 5.393 punti. Dopo i primi scambi scendono pure Londra (-0,87% a 7624 punti) e Madrid (-0,84% a 9.800 punti).