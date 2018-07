Borsa: dazi Usa-Cina pesano su Milano

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina pesa anche in Piazza Affari che, in linea alle altre Borse mondiali, è in calo. Il Ftse Mib perde l'1,6% a 21.700 punti. Tranne Luxottica, che naviga sulla parità, tutti gli altri titoli sono in perdita. Quelli più sotto pressione sono Cnh (-3,6%), Azimut (-3,1%), Exor (-3,2%) e Tenaris (-3,2%). Fuori dal listino principale, la Juventus cede il 4%, all'indomani dell'acquisto di Ronaldo e dopo il rally dei giorni scorsi, Mps perde l'1,14% a 2,43, minimo storico dal ritorno in Borsa del 25 ottobre 2017, e Carige sale de 2,4% all'indomani del cda 'ad alta tensione' dopo la richiesta del socio Mincione di rinnovo del board.