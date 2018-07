Antitrust: bollette scorrette, multa 1,8 milioni a Eni Gas Luce

L'Antitrust ha accertato la reiterazione di Eni gas e luce della inadeguata gestione delle istanze dei consumatori relative a fatturazione di consumi di elettricità e gas, a fronte del contemporaneo avvio della riscossione ma "in considerazione della rilevanza delle iniziative assunte comunque da Eni gas e luce, in particolare per il superamento del fenomeno dei "maxi conguagli", ha ridotto significativamente la sanzione da irrogare, risultata pari a 1.800.000 euro". Si legge in una nota dell'Antitrust