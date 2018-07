Tim scende in Piazza Affari su report

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Cattiva giornata per Tim in Borsa: il titolo, il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, ha chiuso in calo del 2,48% a 0,63 euro, vicino ai minimi degli ultimi due anni.

Il gruppo tlc ha accusato, dopo quello della vigilia di Credit Suisse, il report negativo di Ubs, che ha abbassato il giudizio sul titolo da 'neutral' a 'sell' e ridotto il prezzo obiettivo da 0,83 a 0,59 euro (-29%), evidenziando tra l'altro il problema di "una governance litigiosa". Il 2 luglio Tim aveva toccato il minimo dal luglio 2016 a quota 0,628 euro.