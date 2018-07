Carabinieri: in caserma piatti a km zero

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Il Gruppo Fabbro, che opera nei settori della ristorazione collettiva e del facility management, si è aggiudicato l'appalto nazionale per la gestione del servizio di ristorazione dell'Arma dei carabinieri, per un valore di 35 milioni di euro. Il servizio è partito il primo luglio nelle 297 caserme presenti in Italia e prevede la preparazione e la distribuzione di 20.584 pasti giornalieri: prima colazione, pranzo e cena. In un comunicato, il Gruppo Frabbro spiega che "l'Arma ha scelto per i propri carabinieri una dieta equilibrata che privilegia verdure e alimenti a base di proteine magre, come pesce, carni bianche e uova, e prodotti provenienti dal mercato equosolidale". Come fornitori vengono scelti produttori locali, con prodotti a chilometro zero. Per l'imballaggio sono utilizzati materiali naturali, biodegradabili e riciclabili.