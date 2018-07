Borsa:Europa resta rialzo,Milano +0,33%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Le Borse europee confermano il rialzo con l'apertura in positivo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna mezzo punto percentuale. Sugli stessi livelli Parigi (+0,6%) e Francoforte (+0,61%). Resta cauta Londra (+0,16%) con il Governo della May in bilico mentre è in calo Madrid (-0,39%). Milano recupera e guadagna lo 0,33% con il Ftse Mib a 22.105 punti. Energia, industriali e informatica trainano gli acquisti. Sul fronte dei cambi l'euro resta in area 1,17 dollari. Lo spread tra btp e bund è stabile a 236 punti base con il rendimento al 2,68%. Guardando Piazza Affari proseguono le vendite su Tim (-2,82% a 0,63 euro) oggetto di una raccomandazione di vendita (sell da neutral) da parte degli analisti di Ubs, che hanno ridotto il target price da 0,83 a 0,59 euro. Così come restano sotto pressione i bancari con Bper (-1,57%), Intesa (-1,46%), Unicredit (-1,35%). Fuori dal paniere principale conferma lo sprint Fnm che guadagna fino al 9,7% e finisce in asta.