Borsa: Milano gira in calo con Tim

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Inverte la rotta Piazza Affari dopo un avvio in lieve rialzo (Ftse Mib -0,3%), frenata da Tim (-2,15%) a seguito la raccomandazione di vendere il titolo da parte degli analisti di Ubs. Segno meno anche per Campari (-1,31%), Italgas (-1,05%) e A2a (-0,99%), mentre salgono Tenaris (+1,92%), Ferragamo (+1,79%), Saipem (+1,34%), dopo il balzo della vigilia in attesa di una commessa da 1 miliardo in Azerbaijan. Sotto pressione anche Carige (-2,38%) dopo le dimissioni di 3 consiglieri, tra cui il presidente Giuseppe Tesauro, nel mirino dell'amministratore delegato Paolo Fiorentino che ha annunciato una querela per diffamazione.

mentre il socio Raffaele Mincione ha chiesto la revoca del Cda.

In luce Netweek (+12,31%), che ha chiuso il concordato preventivo, bene Fincantieri (+2,48%), debole invece Bim (-1,61%).