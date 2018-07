Borsa: Europa migliora, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Migliorano le borse europee, nonostante il calo della fiducia economica in Germania e nell'Ue, compensata dall'aumento sopra le stime dell'indice Nfib, che misura l'ottimismo delle piccole imprese Usa. Milano, Francoforte e Parigi guadagnano lo 0,7%, Londra lo 0,2% e Madrid cede lo 0,02%. In forte rialzo i futures su Wall Street in vista della stagione delle trimestrali. Sugli scudi la catena commerciale inglese Ocado (+6,62%) dopo la semestrale, seguita da Coca Cola (+3,03%), Tullow (+2,82%), con il rialzo del greggio, e Airbus (+3,3%), entrata a far parte dei titoli favoriti da Bofa Merril Lynch. Giù Tim (-2,45%) che sconta in Piazza Affari la raccomandazione di vendita di Ubs, mentre gli analisti di Deutsche Bank spingono Hugo Boss (+2,64%). Deboli Bbva (-2%) e Carige (-1,2%), il cui Cda sta valutando la richiesta del socio Raffaele Mincione di farlo decadere dopo le dimissioni di 3 membri tra cui il presidente Giuseppe Tesauro.