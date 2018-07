Borsa: Europa cauta, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Appaiono caute le borse europee nella mattinata, dopo dati contrastanti sulla produzione industriale in Francia (-0,2%) e in Italia (+0,7%) ed in vista degli indici Zew sulla fiducia economica in Germania. A parte Londra (-0,06%) e Madrid (-0,09%), gli altri listini viaggiano tra la parità di Milano ed i timidi progressi di Francoforte (+0,11%) e Parigi (+0,3%). Positivi i futures su Wall Street in attesa dell'ottimismo delle piccole imprese (indice Nfib) e dei posti vacanti Usa, mentre gli occhi sono puntati sui verbali della Bce previsti tra due giorni e sull'imminente stagione delle trimestrali. Tra i maggiori rialzi si segnala Airbus (+2,56% a Parigi), entrata a far parte dei titoli favoriti da Bofa Merril Lynch, mentre Tim (-2,54%) sconta in Piazza Affari la raccomandazione di vendita di Ubs.