Borsa: Asia poco mossa, Tokyo +0,25%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Borse asiatiche poco mosse, sull'onda lunga della trattativa sui dazi tra Usa e Cina e dopo gli episodi di maltempo che hanno colpito il Giappone. Tokyo ha guadagnato lo 0,25%, Taiwan lo 0,34% e Seul lo 0,37%, mentre ha ceduto lo 0,44% Sidney, penalizzata dal calo della quotazione dei metalli. In rialzo Hong Kong (+0,23%), ancora aperta insieme a Shanghai (+0,02%), mentre Mumbai (+0,7%) viene spinta da una nota di Morgan Stanley che prevede, per le società che compongono il paniere dell'indice S&P Bse Sensex, risultati trimestrali in crescita del 23% rispetto all'analogo periodo precedente. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, con gli occhi puntati sui verbali Bce previsti tra due giorni.