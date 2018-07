Aerei:proroga continuità Sardegna a 30/3

(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - L'attuale regime di continuità aerea da e per la Sardegna durerà sino al 30 marzo 2019. La proroga è stata decisa oggi dalla Giunta Pigliaru in vista della scadenza prevista per fine ottobre e in quanto la nuova continuità - per cui giovedì è stata convocata a Roma la conferenza di servizi per la definizione del nuovo bando - entrerà in vigore dal 31 marzo 2019. Su proposta dell'assessore dei Trasporti Carlo Careddu, la Giunta regionale ha adottato i contenuti dello studio del Cirem (Centro di ricerche economiche e mobilità delle Università di Cagliari e di Sassari) che saranno inviati come base conoscitiva e discussi durante la conferenza dei servizi.

"In quella sede - afferma l'assessore - alla presenza di Ministero, Regione ed Enac saranno esaminate le proposte varate oggi e definitivamente determinati i nuovi oneri di servizio pubblico che dovranno garantire il diritto alla mobilità dei residenti e l'accessibilità alla Sardegna".