Tim, banda ultralarga in 19 mln famiglie

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Sono già 19 milioni le famiglie italiane collegate alla banda ultralarga a fine 2017, corrispondenti al 78% della popolazione contro il 28% di 3 anni fa. E' quanto annuncia Tim sul nuovo sito 'rete.gruppotim.it', in cui viene evidenziato che sono oltre 16 milioni i chilometri di fibra posati in Italia, con ha un'estensione pari a 41 volte la distanza tra la terra e la luna e a quasi 400 volte la circonferenza del Pianeta.

A livello regionale la banda ultralarga supera l'80% in Sicilia, Puglia e Liguria e altre 4 regioni. A livello provinciale sono invece Milano, Bari, Napoli e Prato i territori che superano il 93% di copertura. Sul fronte del mobile, invece, la tecnologia Lte (4G e 4G plus) è pari al 98% del territorio, con 7.257 comuni raggiunti. Superano il 95% di comuni coperti le Marche, l'Emilia Romagna e il Trentino Alto Adige insieme ad altre 3 regioni, mentre a livello provinciale si impongono Torino, Bergamo e Cuneo, tutte con oltre 200 comuni coperti.