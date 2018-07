Investimenti sociali,Ronald Cohen a Roma

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Ronald Cohen, punto di riferimento mondiale della finanza 'impact', gli investimenti a impatto sociale, ha incontrato oggi a Roma rappresentanti del mondo accademico, delle banche e delle imprese per rilanciare una "nuova generazione di investimenti che, oltre alla dimensione del rischio e del rendimento, hanno la caratteristica di voler generare intenzionalmente impatto e cambiamento".

Cohen ha tenuto uno speech a una platea convocata da Giovanna Melandri, presidente della rete Social Impact Agenda per l'Italia. Obiettivo: scommettere "sulla collaborazione tra finanza, governi e attori sociali attivi nei campi di intervento legati alla grande sfida della sostenibilità e a bisogni come le povertà educative, il diritto alla casa, l'integrazione dei migranti, la risposta ai cambiamenti climatici".

"I governi da soli non ce la fanno", ha detto Cohen. Melandri ha ricordato che l'ultima manovra ha stanziato 25 milioni per un Outcome Fund sull'innovazione sociale e ora tocca al nuovo governo rilanciare.